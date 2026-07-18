У США заявили про загибель двох солдатів після атаки Ірану

У Центральному командуванні США заявили, що днями внаслідок недавніх атак Ірану загинули двоє солдатів американської армії. Крім того, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Укаріна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.

Згідно з заявою, американська армія зазнала втрат у Йорданії.

"17 липня двоє військовослужбовців США загинули в Йорданії в ході бойових дій, коли сили CENTCOM і партнерських сил відбивали іранські ракетні та безпілотні атаки. Крім того, один військовослужбовець нині вважається зниклим безвісти", - йдеться у публікації.

Також там додали, що четверо американських військових було евакуйовано до йорданських лікарень. Але з того часу їх уже виписали.

Крім цього, інші військові, які отримали незначні травми, повернулися до виконання своїх обов'язків.

"З поваги до сімей загиблих CENTCOM не розголошуватиме додаткову інформацію, включаючи особи загиблих, до закінчення 24 години після повідомлення найближчих родичів", - резюмували в командуванні.