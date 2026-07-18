У США заявили про загибель двох солдатів після атаки Ірану
У Центральному командуванні США заявили, що днями внаслідок недавніх атак Ірану загинули двоє солдатів американської армії. Крім того, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Укаріна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.
Згідно з заявою, американська армія зазнала втрат у Йорданії.
"17 липня двоє військовослужбовців США загинули в Йорданії в ході бойових дій, коли сили CENTCOM і партнерських сил відбивали іранські ракетні та безпілотні атаки. Крім того, один військовослужбовець нині вважається зниклим безвісти", - йдеться у публікації.
Також там додали, що четверо американських військових було евакуйовано до йорданських лікарень. Але з того часу їх уже виписали.
Крім цього, інші військові, які отримали незначні травми, повернулися до виконання своїх обов'язків.
"З поваги до сімей загиблих CENTCOM не розголошуватиме додаткову інформацію, включаючи особи загиблих, до закінчення 24 години після повідомлення найближчих родичів", - резюмували в командуванні.
Що передувало
Нагадаємо, що у червні США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння, який продовжив перемир'я між країнами та відкрив шлях до переговорів про ключові питання, через які почалася війна.
Але в першій половині липня Іран атакував один із контейнеровозів, який проходив через Ормузьку протоку. За версією Тегерана, судно намагалося пройти несанкціонованим маршрутом.
У відповідь на це США завдали ударів по ряду об'єктів Ірану з метою послабити вплив Тегерана на Ормузьку протоку. Після іранська атака на судна знову повторилася, а США завдали нового удару у відповідь, і в результаті обмін обстрілами відбувається тепер фактично кожен день.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я "закінчилося" після того, як Іран атакував перше судно.
До речі, сьогодні заступник глави МЗС Ірану офіційно заявив, що Тегеран припиняє виконання своїх зобов'язань щодо угоди про припинення вогню.