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США восемь дней подряд бьют по Ирану, чтобы отомстить за погибших солдат

07:30 19.07.2026 Вс
2 мин
Чего, кроме мести, желает добиться Трамп?
aimg Филипп Бойко
Фото: ВВС США (Getty Images)

Соединенные Штаты нанесли новые массированные авиаудары по территории Ирана. Президент Дональд Трамп отдал приказ уничтожить военную способность Тегерана после смертоносной атаки на американскую базу в Иордании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Бомбардировки начались 19 июля в 18.00 по восточному времени. Это уже восьмая ночь подряд, когда авиация США атакует цели внутри Ирана.

Главная цель – Корпус стражей исламской революции (КСИР). Именно эти подразделения атаковали американских военных в Иордании минувшей ночью.

Кроме мести, Вашингтон имеет стратегическую задачу. США хотят расчистить путь для торговых судов в Ормузском проливе Иран долгое время угрожал судоходству, и теперь Штаты планируют лишить Тегеран этой возможности.

Трамп отдал приказ ослабить способность Тегерана блокировать морские пути. Авиаудары направлены на военную инфраструктуру и склады оружия.

Потери армии США в Иране

Военная операция продолжается с февраля. Потери американского контингента возрастают:

  • 17 июля двое военных погибли в Иордании.
  • Еще один солдат до сих пор считается пропавшим без вести.
  • Общее число погибших с начала войны достигло 16 человек.
  • Ранения за время операции получили уже 420 военнослужащих.

Контекст новости

Накануне в США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана. Согласно заявлению, американская армия понесла потери в Иордании.

Между тем заместитель главы МИД Ирана официально заявил, что Тегеран прекращает исполнение своих обязательств по соглашению о прекращении огня.

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