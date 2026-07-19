США восемь дней подряд бьют по Ирану, чтобы отомстить за погибших солдат

Соединенные Штаты нанесли новые массированные авиаудары по территории Ирана. Президент Дональд Трамп отдал приказ уничтожить военную способность Тегерана после смертоносной атаки на американскую базу в Иордании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).
Бомбардировки начались 19 июля в 18.00 по восточному времени. Это уже восьмая ночь подряд, когда авиация США атакует цели внутри Ирана.
Главная цель – Корпус стражей исламской революции (КСИР). Именно эти подразделения атаковали американских военных в Иордании минувшей ночью.
Кроме мести, Вашингтон имеет стратегическую задачу. США хотят расчистить путь для торговых судов в Ормузском проливе Иран долгое время угрожал судоходству, и теперь Штаты планируют лишить Тегеран этой возможности.
Трамп отдал приказ ослабить способность Тегерана блокировать морские пути. Авиаудары направлены на военную инфраструктуру и склады оружия.
Военная операция продолжается с февраля. Потери американского контингента возрастают:
Накануне в США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана. Согласно заявлению, американская армия понесла потери в Иордании.
Между тем заместитель главы МИД Ирана официально заявил, что Тегеран прекращает исполнение своих обязательств по соглашению о прекращении огня.