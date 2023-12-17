США випробували нові ракети для реактивних систем HIMARS

Випробування пройшли на ракетному полігоні White Sands Missile Range (WSMR) у штаті Нью-Мексико. Під час них використовувалися ракети з альтернативною та унітарною боєголовками.

ER GMLRS тестували на різні відстані, зокрема на максимальну дальність ураження 150 км.

Загалом випробування тривають упродовж останніх двох років. Вони неодноразово підтвердили здатність нових снарядів інтегруватися з пусковою установкою HIMARS, а також дальність, траєкторію і точність ураження.

Після завершення випробувань, компанія продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.

Модифікації ракет ER GMLRS

На сьогодні існують наступні модифікації ракет GMLRS:

GMLRS Unitary - має унітарну боєголовку вагою 200 фунтів, що забезпечує точне ураження точкових цілей на відстані понад 70 кілометрів.

Альтернативна боєголовка (AW) реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - керований боєприпас AW для РСЗВ був першим боєприпасом, розробленим для ураження площадних цілей без наслідків нерозірваних боєприпасів, що відповідає політиці Міністерства оборони США та міжнародним конвенціям щодо використання касетних боєприпасів. Варіант AW має дальність дії понад 70 кілометрів та оснащений осколково-фугасною боєголовкою вагою 200 фунтів.

Реактивні системи залпового вогню великої дальності (РСЗВ) - новий варіант розвитку сімейства GMLRS, ER GMLRS пропонує збільшену дальність до 150 кілометрів за будь-яких погодних умов. Снаряд має спільні риси з традиційними GMLRS і може розгортатися за допомогою HIMARS та пускових установок сімейства MLRS M270. Ракети мають більший двигун та підвищену маневреність завдяки хвостовому управлінню.

Випробування США нових зразків озброєнь

Кілька днів тому Сполучені Штати успішно провели випробування модернізованої системи ПРО Ground-Based Interceptor (GBI). Вона здатна збивати балістичні ракети середньої дальності на тлі підвищеної загрози з боку Північної Кореї й Ірану.

9 грудня американська армія отримала першу партію високоточних ракет Precision Strike Missile (PrSM), що покликані замінити балістичні ракети ATACMS.

У вересні США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Метою запуску була демонстрація боєздатності ядерних сил США, а також національних сил ядерного стримування.

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