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На тлі загроз КНДР та Ірану: США провели успішні випробування нової ракети комплексу ПРО

Вівторок 12 грудня 2023 07:40
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На тлі загроз КНДР та Ірану: США провели успішні випробування нової ракети комплексу ПРО Фото: США провели успішні випробування нової ракети проти балістики (missilethreat.csis.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати успішно провели випробування модернізованої системи ПРО Ground-Based Interceptor (GBI), яка здатна збити балістичні ракети середньої дальності на тлі зростання загроз з боку Північної Кореї та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Агентство протиракетної оборони Пентагону провело випробування системи GBI, яка призначена для перехоплення балістичної ракети на проміжному етапі польоту. GBI є ключовим елементом американської системи наземної оборони, яка розрахована на відбиття ракетних атак середньої та великої дальності.

Перехоплювача було запущено з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в понеділок вранці під час випробувань, які, за словами агентства, продемонстрували здатність модернізованого озброєння "швидше протидіяти загрозам".

Це стало першим випробуванням триступеневої ракети системи GBI, що працює у двоступінчастому режимі. Таким чином, третій ступінь отримала команду не запалюватися і дозволяла раніше випустити бойову машину, забезпечуючи ведення бою на ближчій дистанції.

Що відомо про Ground-Based Interceptor

GBI є системою ПРО, яка створена для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. Вона складається з розгінного блоку, побудованого Orbital Sciences Corporation, та бойової частини виробництва Raytheon. Їхню інтеграцію здійснює Boeing Defense.

Триступенева орбітальна ракета використовує твердопаливні ракетні верхні щаблі пускової установки Taurus. Розгорнута в США версія перехоплювача має три ступені. Двоступінчаста версія була успішно випробувана у 2010 році для використання в європейській системі протиракетної оборони НАТО як резервний варіант для стандартної ракети Aegis System Standard Missile 3.

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