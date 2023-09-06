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США сьогодні проведуть випробування балістичної ракети Minuteman III, - Пентагон

Вашингтон, Середа 06 вересня 2023 01:17
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США сьогодні проведуть випробування балістичної ракети Minuteman III, - Пентагон Фото: США сьогодні проведуть випробування балістичної ракети Minuteman III (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають намір провести черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у ніч із 5 на 6 вересня.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

Повідомляється, що командування глобальних ударів ВПС США проведе випробувальний пуск ракети, яка не оснащена боєзарядом, з бази Космічних сил Ванденберг у штаті Каліфорнія.

За його словами, Метою запуску є демонстрація боєздатності ядерних сил США, а також національних сил ядерного стримування. Випробування було внесено в календар пусків ще кілька років тому і має штатний характер.

Ракета Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Вага ракети - орієнтовно 36 тонн, дальність польоту - понад 9,5 тисяч кілометрів. Ракета здатна розвивати швидкість понад 24 тисячі кілометрів на годину.

Випробування ракети Minuteman III

За більш як 50-річну історію ракети США проводили випробування Minuteman III понад 300 разів. Востаннє випробування міжконтинентальної ракети проводилися 19 квітня 2023 з бази Ванденберг.

Повідомляється, що Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, що повертається. Випробування мали продемонструвати, що сили ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття.

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Ракетні випробування ракети Сполучені Штати Америки
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