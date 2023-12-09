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Замінять ATACMS. Армія США отримала перші високоточні ракети PrSM

Вашингтон, Субота 09 грудня 2023 09:13
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Замінять ATACMS. Армія США отримала перші високоточні ракети PrSM Фото: армія США отримала перші високоточні ракети PrSM (army.mil)
Автор: Наталія Юрченко

Американська армія отримала першу партію високоточних ракет Precision Strike Missile (PrSM). У майбутньому вони повинні замінити ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу армії США.

Постачання ракет PrSM відбулося після успішних випробувань в листопаді на ракетному полігоні White Sands у Нью-Мексико.

Як зазначають США, PrSM - це зброя нового покоління від компанії Lockheed Martin для ведення високоточного вогню на великих відстанях. Ракети запускаються з систем M142 HIMARS і реактивних систем залпового вогню M270 MLRS. Ці ракети здатні знищувати цілі на відстані до 400 км.

"PrSM має відкриту архітектуру, що дозволяє пристосовуватися до майбутнього нарощування потенціалу", - йдеться у повідомленні.

Замінять ATACMS. Армія США отримала перші високоточні ракети PrSM

Фото: армія США отримала перші високоточні ракети PrSM (army.mil)

Додамо, що у 2023 році компанії Lockheed Martin та Raytheon Technologies-Northrop Grumman почали розробку удосконаленої версії ракети - PrSM Increment 4. Як очікується, дальність польоту цих ракет буде понад 1000 км.

ATACMS для України

Нагадаємо, восени 2023 року українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. Там уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання ATACMS нашій країні відбуватиметься на постійній основі.

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