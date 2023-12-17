США испытали новые ракеты для реактивных систем HIMARS

Испытания прошли на ракетном полигоне White Sands Missile Range (WSMR) в штате Нью-Мексико. Во время них использовались ракеты с альтернативной и унитарной боеголовками.

ER GMLRS тестировали на различные расстояния, в том числе на максимальную дальность поражения 150 км.

Испытания продолжались в течение последних двух лет и подтвердили способность новых снарядов интегрироваться с пусковой установкой HIMARS, а также дальность, траекторию и точность поражения.

После завершения испытаний, компания продолжит эксплуатационные тестирования в Армии США.

Модификации ракет ER GMLRS

На сегодняшний день существуют следующие модификации ракет GMLRS:

GMLRS Unitary - имеет унитарную боеголовку весом 200 фунтов, обеспечивающую точное поражение точечных целей на расстоянии более 70 километров.

Альтернативная боеголовка (AW) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) - управляемый боеприпас AW для РСЗО был первым боеприпасом, разработанным для поражения площадных целей без последствий неразорвавшихся боеприпасов, что соответствует политике Министерства обороны США и международным конвенциям об использовании кассетных боеприпасов. Вариант AW имеет дальность действия более 70 километров и снаряжен осколочно-фугасной боеголовкой весом 200 фунтов.

Реактивные системы залпового огня большой дальности (РСЗО) - новый вариант развития семейства GMLRS, ER GMLRS предлагает увеличенную дальность до 150 километров при любых погодных условиях. Снаряд имеет общие черты с традиционными GMLRS и может развертываться с помощью HIMARS и пусковых установок семейства MLRS M270. Ракеты имеют больший двигатель и повышенную маневренность благодаря хвостовому управлению.

Испытания США новых образцов вооружения

Несколько дней назад Соединенные Штаты успешно провели испытания модернизированной системы ПРО Ground-Based Interceptor (GBI). Она способна сбивать баллистические ракеты средней дальности на фоне повышенной угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана.

9 декабря американская армия получила первую партию высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые призваны заменить баллистические ракеты ATACMS.

В сентябре США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Целью запуска была демонстрация боеспособности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания.

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