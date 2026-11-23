Сполучені Штати вважають, що Україна та Росія повинні припинити взаємні удари по енергетиці й ланцюгам постачання продовольства. Також вони вимагають повернути безпеку судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постпреда США при ООН Дена Негреа на засіданні Ради Безпеки ООН.

США озвучили вимоги до України та РФ

Негреа заявив, що удари України і Росії порушують глобальну продовольчу безпеку.

"Ми вкотре закликаємо Росію та Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Комерційне судноплавство має здійснюватися безпечно й без перешкод", - сказав він.

З його словами, напади на цивільну портову інфраструктуру та комерційне судноплавство:

наражають на небезпеку життя цивільних,

підривають свободу судноплавства,

скорочують експорт сільськогосподарської продукції,

загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Дипломат зазначив, що внаслідок атак у Чорному морі зерно, добрива, продовольчі вантажі опиняються на морському дні, моряки з різних країн гинуть або зазнають поранень, а українські фермери стикаються з труднощами під час експорту своєї продукції.

Він закликав Росію та Україну "не створювати додаткового навантаження на глобальну продовольчу систему".

Мирні зусилля США

Негреа наголосив, що США надають Україні гуманітарну продовольчу допомогу, а місця її розподілу не повинні ставати цілями атак.

"Найкращий спосіб захистити продовольчі поставки через Чорне море - це завершити війну", - сказав він.

Він каже, що Вашингтон у тісній взаємодії з Києвом та європейськими партнерами працює над чотирма напрямами майбутнього врегулювання:

надійними гарантіями безпеки для України від нової агресії;

перспективою вступу України до Європейського Союзу;

комплексним планом повоєнного економічного відновлення за участю європейських партнерів, Світового банку та інших організацій;

конкретними домовленостями щодо безпекових механізмів після досягнення мирної угоди.

Він додав, що США розраховують продовжити роботу на основі переговорів в Абу-Дабі у тісній координації з Україною, Росією, представниками Європи, НАТО та ЄС.