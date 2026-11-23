США требуют от Украины и РФ прекратить взаимные атаки на энергетику и судоходство
Соединенные Штаты считают, что Украина и Россия должны прекратить взаимные удары по энергетике и цепям снабжения продовольствием. Также они требуют вернуть безопасность судоходства в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постпреда США при ООН Дэна Негреа на заседании Совета Безопасности ООН.
США озвучили требования к Украине и РФ
Негреа заявил, что удары Украины и России нарушают глобальную продовольственную безопасность.
"Мы еще раз призываем Россию и Украину прекратить атаки на всю энергетическую инфраструктуру и цепи поставок продовольствия. Коммерческое судоходство должно осуществляться безопасно и беспрепятственно", - сказал он.
По его словам, нападения на гражданскую портовую инфраструктуру и коммерческое судоходство:
- подвергают опасности жизнь гражданских,
- подрывают свободу судоходства,
- сокращают экспорт сельскохозяйственной продукции,
- угрожают глобальной продовольственной безопасности.
Дипломат отметил, что в результате атак в Черном море зерно, удобрения, продовольственные грузы оказываются на морском дне, моряки из разных стран гибнут или ранятся, а украинские фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции.
Он призвал Россию и Украину "не создавать дополнительной нагрузки на глобальную продовольственную систему".
Мирные усилия США
Негреа подчеркнул, что США оказывают Украине гуманитарную продовольственную помощь, а места ее распределения не должны становиться целями атак.
"Самый лучший способ защитить продовольственные поставки через Черное море - это завершить войну", - сказал он.
Он говорит, что Вашингтон в тесном взаимодействии с Киевом и европейскими партнерами работает над четырьмя направлениями будущего урегулирования.
- надежными гарантиями безопасности для Украины от новой агрессии;
- перспективой вступления Украины в Европейский Союз;
- комплексным планом послевоенного экономического обновления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций;
- конкретными договоренностями о механизмах безопасности после достижения мирного соглашения.
Он добавил, что США рассчитывают продолжить работу на основе переговоров в Абу-Даби по тесной координации с Украиной, Россией, представителями Европы, НАТО и ЕС.
Ранее РБК-Украина писало, что лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период. Совместное заявление было принято 19 ноября по итогам встречи коалиции желающих в Берлине.
Кроме того, спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы соглашается с гарантиями безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.
По его словам, американским переговорщикам удалось существенно продвинуться по этому вопросу.
Также Кушнер заверил, что США стремятся положить конец войне в Украине. и огромным человеческим страданием.
Главное, по его мнению, способствовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало в течение последних четырех лет.