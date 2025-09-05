Мерц визнав нездатність Європи зупинити війну Росії проти України без допомоги США

У Європи немає достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну проти України. США продовжують зволікати з наданням гарантій безпеки або згодою на санкції.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги", - заявив Мерц в інтерв'ю для каналу своєї консервативної партії на YouTube.

Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія і Бразилія, вступають у нові партнерські відносини з Росією.

"Коаліція рішучих"

Коментарі Мерца прозвучали на тлі того, як європейські лідери взяли на себе зобов'язання надати Києву гарантії безпеки в разі припинення вогню, хоча ясності щодо конкретних зобов'язань президента США Дональда Трампа поки що не було.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові зробити свій внесок у гарантії, включно з наданням військ. За словами французького лідера, підтримка США цих заходів буде остаточно визначена найближчими днями, хоча Білий дім не став коментувати це.

Війська союзників можуть бути присутніми "на землі, на морі або в повітрі" в рамках угоди, заявив Макрон журналістам у Парижі 4 вересня після зустрічі так званої "коаліції рішучих", до якої Трамп приєднався віддалено.

"Ці сили не хочуть і не мають на меті вести будь-яку війну проти Росії", - заявив Макрон разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше президент США виключив можливість відправки військ в Україну, але пообіцяв надати деяку підтримку, включно з розвідувальною та авіаційною.

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, Трамп скористався телефонною розмовою 4 вересня, щоб зажадати від Європи посилення економічного тиску, включно з повним припиненням закупівель російської нафти і газу, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, американський лідер також закликав європейців чинити тиск на Китай.

Заяви Путіна

Виступаючи 5 вересня на Східному економічному форумі у Владивостоці, на Далекому Сході Росії, Путін заявив, що якщо в Україні з'являться будь-які західні війська, "особливо під час нинішніх бойових дій, ми виходимо з того, що вони стануть законними цілями для знищення".

"І якщо буде ухвалено рішення, які приведуть до миру, до довгострокового миру, то я просто не бачу сенсу в їхньому знаходженні на території України", - сказав він.

Путін також заявив, що Росія готова досягти своїх цілей військовим шляхом, якщо не зможе домогтися їх дипломатичним шляхом.