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США використовують конфісковані російські активи для відновлення України, - генпрокурор

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США, Понеділок 17 квітня 2023 21:33
США використовують конфісковані російські активи для відновлення України, - генпрокурор Фото: генеральний прокурор США Меррік Гарленд (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація США має нове законодавство, щоб передавати активи російських олігархів на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора США Мерріка Гарленда.

"Як я говорив минулого разу, ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів", - йдеться у заяві.

Гарленд додав, що ці активи використовують у відновленні України.

За його словами, оперативна група KleptoCapture продовжує порушувати судові справи і заарештовувати помічників Кремля і російських військових, які підпадають під санкції.

KleptoCapture

Окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року з метою втілення санкцій, спрямованих на російських олігархів. Вона була заснована після російського вторгнення в Україну.

Заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявляла, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку.

Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

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