США використовують конфісковані російські активи для відновлення України, - генпрокурор
Адміністрація США має нове законодавство, щоб передавати активи російських олігархів на відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора США Мерріка Гарленда.
"Як я говорив минулого разу, ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів", - йдеться у заяві.
Гарленд додав, що ці активи використовують у відновленні України.
За його словами, оперативна група KleptoCapture продовжує порушувати судові справи і заарештовувати помічників Кремля і російських військових, які підпадають під санкції.
KleptoCapture
Окрема одиниця міністерства юстиції США, заснована у березні 2022 року з метою втілення санкцій, спрямованих на російських олігархів. Вона була заснована після російського вторгнення в Україну.
Заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявляла, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку.
Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.
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