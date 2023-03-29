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Абсолютно доречно: заступник генпрокурора США про відновлення України коштом РФ

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Середа 29 березня 2023 04:17
Абсолютно доречно: заступник генпрокурора США про відновлення України коштом РФ Фото: Заступник генерального прокурора США Ліза Монако (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако, яку приводить Bloomberg.

За її словами, країни G7 нещодавно збирались разом і взяли на себе зобов'язання заявити, що збираються тримати ці активи в нерухомому стані, де б вони не були.

"І коли це закінчиться, ми зобов'язуємось забезпечити їх використання на благо та для відновлення України. І я думаю, що це абсолютно доречно", - сказала Монако.

Заступник генерального прокурора заявила, що США були виключно "агресивними" у переслідуванні активів багатих росіян, особливо через свою оперативну групу KleptoCapture.

Департамент також націлений на посередників, які підживлюють російську "військову машину". Йдеться про тіньові підставні компанії, бухгалтерів, юристів і тих, хто дозволяє приховувати активи.

Минулого року міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, на її думку, такий крок не є юридично допустимим у Сполучених Штатах, але цілком природно, що Росії доведеться платити за відновлення України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Європа зобов'язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.

Війна в Україні має широкомасштабні макроекономічні та соціальні наслідки. ВВП країни у 2022 році скоротився на 29,2%, загинуло 9655 мирних жителів, зокрема 461 дитина.

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