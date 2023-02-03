Генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ
Сьогодні, 3 лютого, генеральний прокурор США вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу передачу конфіскованих активів через санкцій проти російського олігарха.
"Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні... Ці конфісковані активи з'явились після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення зазначеному російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій" - сказав Гарленд.
Він пояснив, що згідно його сьогоднішнього дозволу, надалі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України.
"Сьогодні ми спостерігаємо дозвіл на передачу конфіскованих активів у розмірі 5,4 мільйона доларів США Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війною України", - додав Костін.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що США можуть конфіскувати гроші олігарха Малофєєва та передати їх Україні.
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