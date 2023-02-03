Генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу передачу конфіскованих активів через санкцій проти російського олігарха.

"Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні... Ці конфісковані активи з'явились після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення зазначеному російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій" - сказав Гарленд.

Він пояснив, що згідно його сьогоднішнього дозволу, надалі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України.