США і НАТО мають розглянути можливість удару по силах КНДР в Україні, - конгресмен

США і НАТО мають розглянути можливість нападу "безпосередньо на північнокорейські війська". У випадку, якщо вони будуть воювати на боці РФ в Україні.

За його словами, участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, бо Росія неповинна "відкривати сезон" на безкарні удари по Україні і запрошувати для цього іноземні війська.

"Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", - сказав він.

За словами Тернера, північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну.

"І я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї", - зазначив сенатор.