США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по силам КНДР в Украине, - конгрессмен

США и НАТО должны рассмотреть возможность нападения "непосредственно на северокорейские войска". В случае, если они будут воевать на стороне РФ в Украине.

Такое мнение высказал глава комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен Майк Тернер, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По его словам, участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, поскольку Россия не должна "открывать сезон" на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска.

"Я считаю, что США и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее", - сказал он.

По словам Тернера, северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну.

"И я считаю, что в интересах НАТО и Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", - отметил сенатор.