США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по силам КНДР в Украине, - конгрессмен
США и НАТО должны рассмотреть возможность нападения "непосредственно на северокорейские войска". В случае, если они будут воевать на стороне РФ в Украине.
Такое мнение высказал глава комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен Майк Тернер, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
По его словам, участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, поскольку Россия не должна "открывать сезон" на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска.
"Я считаю, что США и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее", - сказал он.
По словам Тернера, северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну.
"И я считаю, что в интересах НАТО и Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", - отметил сенатор.
Войска КНДР в Украине
КНДР перекинула к границам Украины больше 10 тысяч солдат. По данным государственного секретаря США Энтони Блинкена, в Курской области находится около 8 тысяч солдат КНДР.
В числе северокорейских военных, отправленных в Украину есть и три генерала. По данным представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, войска КНДР начнут участвовать в войне в Украине уже в ноябре.
Отметим, что Тернер не впервые высказывается по поводу войск КНДР в Украине. Недавно Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО. Кроме того, например, Германия может ввести санкции против КНДР, если она будет участвовать в войне против Украины.
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