В США виклали "втрачені" файли Епштейна: там згадується Трамп

Оприлюднені документи належать Федеральному бюро розслідувань та пов'язані зі звинуваченнями у сексуальному насильстві проти Трампа. Під час початкової публікації "файлів Епштейна" цих документів не було, що помітила низка британських та американських ЗМІ.

Після розголосу Міністерство юстиції США повідомило, що деякі файли нібито були помічені, як "дублікати", тому не були видимі для громадськості. Зараз цю помилку вже виправлено.

Самі "втрачені" файли містять матеріали з трьох окремих інтерв'ю, які у ФБР провели з однією з постраждалих. Вона стверджувала, що зазнавала сексуального насильства з боку Джеффрі Епштейна та знущань з боку Трампа.

"Трамп послідовно заперечував будь-які правопорушення, і він сам, як і Білий дім, заявили, що у справі Епштейна його виправдали . У попередній заяві у четвер прессекретарка президента Кароліна Лівітт заявила, що звинувачення "абсолютно безпідставні" та "не підкріплені жодними достовірними доказами", - нагадало видання.