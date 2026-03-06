В США виклали "втрачені" файли Епштейна: там згадується Трамп

Міністерство юстиції США опублікувало частину файлів зі справи Джеффрі Епштейна, які вважалися "втраченими". В цих файлах фігурує президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Оприлюднені документи належать Федеральному бюро розслідувань та пов'язані зі звинуваченнями у сексуальному насильстві проти Трампа. Під час початкової публікації "файлів Епштейна" цих документів не було, що помітила низка британських та американських ЗМІ.
Після розголосу Міністерство юстиції США повідомило, що деякі файли нібито були помічені, як "дублікати", тому не були видимі для громадськості. Зараз цю помилку вже виправлено.
Самі "втрачені" файли містять матеріали з трьох окремих інтерв'ю, які у ФБР провели з однією з постраждалих. Вона стверджувала, що зазнавала сексуального насильства з боку Джеффрі Епштейна та знущань з боку Трампа.
"Трамп послідовно заперечував будь-які правопорушення, і він сам, як і Білий дім, заявили, що у справі Епштейна його виправдали . У попередній заяві у четвер прессекретарка президента Кароліна Лівітт заявила, що звинувачення "абсолютно безпідставні" та "не підкріплені жодними достовірними доказами", - нагадало видання.
Нагадаємо, що на початку 2026 року Мінюст США оприлюднив чергову порцію так званих файлів Епштейна. Там понад три мільйони сторінок. Президент США Трамп згадується понад 38 тисяч разів у 5300 файлах.
При цьому 16 лютого генеральний прокурор країни Пем Бонді оприлюднила повний перелік відомих людей і публічних діячів, чиї імена згадуються в документах у справі Джеффрі Епштейна.
Сам Трамп тільки в лютому вперше прокоментував те, що його ім'я десятки тисяч разів фігурує в черговій порції фалів Епштейна. За його словами, він не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця.