Трамп, Обама та Гейтс: в США озвучили імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна

США, Понеділок 16 лютого 2026 02:51
UA EN RU
Трамп, Обама та Гейтс: в США озвучили імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральний прокурор США Пем Бонді опублікувала повний список знаменитостей та відомих публічних осіб, імена яких зустрічаються у файлах Джеффрі Епштейна.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє Fox News із посиланням на лист Бонді до Конгресу.

Серед фігурантів списку - колишній президент США Дональд Трамп, Барак та Мішель Обама, принц Гаррі, Білл Гейтс, Вуді Аллен, Кім Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг та Брюс Спрінгстін. Загалом у списку понад 300 осіб, більшість із яких є державними посадовцями або відомими публічними особами, і чиї імена хоча б один раз зустрічаються у матеріалах справи.

У Міністерстві юстиції США уточнили, що імена фігурантів фігурують у “широкому спектрі контекстів”: від прямого листування з Епштейном або його спільницею Джіслен Максвелл до згадок у документах, які безпосередньо не пов’язані з кримінальною діяльністю.

Експерти наголошують, що присутність у документах не означає участі у злочинах, але оприлюднення списку дозволяє громадськості та слідчим краще розуміти масштаби мережі Епштейна та коло його контактів.

Публікація списку викликала широкий резонанс у США та світі, зокрема серед медіа та користувачів соцмереж, через присутність у ньому політичних лідерів і відомих артистів.

Нагадуємо, що опубліковані електронні листи з нової частини архіву Джеффрі Епштейна свідчать про те, що фінансист упродовж кількох років робив спроби домогтися особистої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Зазначимо, що колишній посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон оголосив про вихід із "Лейбористської партії", пояснивши рішення бажанням не погіршувати репутацію партії у світлі нових публікацій у справі Джеффрі Епштейна.

