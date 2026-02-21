Скандал навколо принца Ендрю: уряд Британії готує новий закон

Британська влада вивчає можливість зміни законодавства, яке може вплинути на порядок успадкування корони. Питання обговорюється на тлі розслідування і міжнародних консультацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters .

Можливі зміни в законі

Уряд Великої Британії має намір розглянути нове законодавство, яке дасть змогу виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з лінії престолонаслідування.

За словами джерела, обговорення законопроєкту може розпочатися після завершення поліцейського розслідування, що стосується зв'язків принца з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, раніше засудженим за сексуальні злочини.

Необхідність міжнародних консультацій

Співрозмовник зазначив, що будь-які зміни в порядку спадкування потребуватимуть консультацій із державами, де главою держави формально залишається британський монарх - Чарльз III. Без узгодження з цими країнами такі кроки реалізувати неможливо.

Арешт і розслідування

Колишній принц був заарештований 19 лютого за підозрою у зловживанні державним становищем.

Пізніше його звільнили під слідство після допиту. Цей епізод став першим випадком арешту члена британської королівської сім'ї з 1649 року.

Додаткову увагу до справи привернули документи, опубліковані Міністерством юстиції США на початку лютого.

У матеріалах стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торгові документи Епштейну. Наразі обставини цих звинувачень продовжують перевірятися слідством