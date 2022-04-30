США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы считаем, что не существует угрозы применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", - заявил чиновник.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины.

Ранее в этом месяце Россия заявила, что к осени планирует развернуть свои недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.