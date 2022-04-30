США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы считаем, что не существует угрозы применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", - заявил чиновник.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины.
Ранее в этом месяце Россия заявила, что к осени планирует развернуть свои недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.
Напомним, помощница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд высказалась касательно российских угроз применить ядерное оружие.
Ранее США призывают смягчить риторику об угрозе ядерной войны.
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