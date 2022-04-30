США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, попри риторику

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що Сполучені Штати не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми продовжуємо щодня стежити за їх ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми вважаємо, що не існує загрози застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", - заявив чиновник.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід не повинен недооцінювати підвищений ризик ядерного конфлікту через Україну.

Раніше в цьому місяці Росія заявила, що до осені планує розгорнути свої недавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США.