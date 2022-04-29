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США и союзники готовятся к такому сценарию: Нуланд об угрозах применения ядерного оружия Россией

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Пятница 29 апреля 2022 18:41
США и союзники готовятся к такому сценарию: Нуланд об угрозах применения ядерного оружия Россией Фото: помощница государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Помощница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд высказалась относительно российских угроз применить ядерное оружие. По ее словам Штаты и союзники готовятся к такому развитию сценария.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Нуланд в интервью для издания "Медуза".

"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", - заявила Нуланд.

Также помощница государственного секретаря по политическим вопросам отметила, что подобные угрозы отмечают безответственное поведение России.

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