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США призывают смягчить риторику об угрозе ядерной войны, - Псаки

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Среда 27 апреля 2022 06:19
США призывают смягчить риторику об угрозе ядерной войны, - Псаки Фото: спикер Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают призывать не нагнетать риторику относительно вероятности применения ядерного оружия. Накануне министр иностранных дел РФ навал риски ядерной войны "весьма существенными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Белого дома на брифинге.

Псаки отметила, что в ядерной войне никто не сможет быть победителем.

"Сотрудники национальной безопасности дают ясно понять, что в ядерной войне невозможно выиграть. Очевидно, наша цель продолжает быть призывом к смягчению риторики, принимая риторику исходящую", - сказала официальный представитель Белого дома.

Напомним, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима. Также он заговорил и относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба расценил слова Лаврова о новой мировой войне как предчувствие Москвы своего поражения в войне против нашей страны.

А глава Пентагона США Ллойд Остин призвал не спекулировать применением ядерного оружия.

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