США не видят у России намерений к деэскалации, - Кирби

Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Однако, продолжают внимательно следить за ситуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.
"Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию", - заявил Кирби.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как считает Пентагон, ситуация на границе Украины продолжает оставаться напряженной.
Между тем в Госдепартаменте США допустили, что Россия может использовать совместные учения с Беларусью, как маршрут для вторжения в Украину.