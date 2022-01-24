UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США не видят у России намерений к деэскалации, - Кирби

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Однако, продолжают внимательно следить за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

"Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию", - заявил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как считает Пентагон, ситуация на границе Украины продолжает оставаться напряженной.

Между тем в Госдепартаменте США допустили, что Россия может использовать совместные учения с Беларусью, как маршрут для вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки