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В Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан

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Анкара, Вторник 18 января 2022 23:01
В Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан Фото: в Турции произошел взрыв на нефтепроводе (twitter.com/iraqsolidarity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции 18 января произошел взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан и вспыхнул пожар. Турецкий оператор трубопроводов Botas был вынужден остановить прокачку нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Взрыв на нефтепроводе произошел в юго-восточной провинции Кахраманмараш. На месте взрыва вспыхнул пожар. Находящаяся рядом автотрасса закрыта. В район направлено большое количество пожарных и машин скорой помощи.

Турецкий государственный оператор Botas заявил о приостановке прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан. Причина взрыва, который произошел возле 511 километра магистрали, пока неизвестна.

Информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва нефтепровода на данный момент нет. Местные власти опасаются, что огонь может перекинуться на жилые кварталы, которые находятся недалеко от места пожара.

Как отмечает издание, трубопровод Киркук-Джейхан раньше подвергался террористическим атакам со стороны террористических группировок Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ.

Нефтепровод Киркук-Джейхан - соединяет Киркукское месторождение в Ираке и Джейхан (Турция). Его протяженность составляет 970 километров. В день трубопровод прокачивает до 600 тысяч баррелей нефти.

В Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан

Напомним, на торгах 18 января цены на нефть североморской марки Brent в первые с октября 2014 года превысили 88 долларов за баррель.

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