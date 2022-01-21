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Россия не проявляет никакого желания к деэскалации на границе Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 21 января 2022 21:51
Россия не проявляет никакого желания к деэскалации на границе Украины, - Пентагон Фото: Джон Кирби, пресс-секретарь Минобороны США (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ситуация на границе Украины продолжает оставаться напряженной. Россия не проявляет желания к деэскалации и продолжает наращивать количество своих военных в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

"Они (Россия - ред.) не проявляют желания к этому (деэскалации - ред.), напротив, они усиливают присутствие там (на границе Украины - ред.) сил", - сказал Кирби.

Представитель Пентагон добавил, что не собирается говорить о том, что Россия называет "учениями".

Напомним, сегодня стало известно о переброске Россией с Дальнего Востока двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 в Беларусь.

Отметим, ранее в Госдепартаменте США допустили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

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