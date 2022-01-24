США не бачать у Росії намірів на деескалацію, - Кірбі

Сполучені Штати Америки вважають, що Російська Федерація не має наміру йти на деескалацію ситуації навколо України. Однак, продовжують уважно стежити за ситуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.
"Ми стежимо за ситуацією дуже уважно. Цілком ясно, що Росія зараз не має намірів йти на деескалацію", - заявив Кірбі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як вважає Пентагон, ситуація на кордоні України продовжує залишатися напруженою.
Тим часом у Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати спільні навчання з Білоруссю, як маршрут для вторгнення в Україну.