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США не бачать у Росії намірів на деескалацію, - Кірбі

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки вважають, що Російська Федерація не має наміру йти на деескалацію ситуації навколо України. Однак, продовжують уважно стежити за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кібрі.

"Ми стежимо за ситуацією дуже уважно. Цілком ясно, що Росія зараз не має намірів йти на деескалацію", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як вважає Пентагон, ситуація на кордоні України продовжує залишатися напруженою.

Тим часом у Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати спільні навчання з Білоруссю, як маршрут для вторгнення в Україну.

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Російська ФедераціяСполучені Штати Америки