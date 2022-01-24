США не видят у России намерений к деэскалации, - Кирби

Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Однако, продолжают внимательно следить за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

" Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию", - заявил Кирби.