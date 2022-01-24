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США не видят у России намерений к деэскалации, - Кирби

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Понедельник 24 января 2022 22:38
США не видят у России намерений к деэскалации, - Кирби Фото: Джон Кирби, пресс-секретарь Минобороны США (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки считают, что Российская Федерация не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Однако, продолжают внимательно следить за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

"Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию", - заявил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как считает Пентагон, ситуация на границе Украины продолжает оставаться напряженной.

Между тем в Госдепартаменте США допустили, что Россия может использовать совместные учения с Беларусью, как маршрут для вторжения в Украину.

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