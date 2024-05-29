В США відреагували на удар Ізраїлю по табору біженців у Рафаху

"Ми й далі не вважаємо, що велика наземна операція в Рафаху була б виправданою. Ми все ще не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися у Рафах великими підрозділами... І ми не бачимо цього на даний момент", - сказав Кірбі.

Він також додав, що після удару Ізраїлю в неділю, "я не можу говорити про зміни у політиці" та підкреслив, що "це просто сталося".

Кірбі повідомив, що Ізраїль планує провести належне розслідування, з якого можна буде робити відповідні висновки.

Додамо, що аналогічну позицію озвучили у Міністерстві оборони США.

"Ми все ще вважаємо, що події у Рафаху, і те, що роблять (ізраїльські військові. - ред.), має обмежений характер", - сказала у вівторок заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх.