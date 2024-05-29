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В США відреагували на удар Ізраїлю по табору біженців у Рафаху

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Удар Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по табору в Рафаху не змінить політику США щодо підтримки військових операцій Тель-Авіва у Секторі Газа.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника 28 травня.

"Ми й далі не вважаємо, що велика наземна операція в Рафаху була б виправданою. Ми все ще не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися у Рафах великими підрозділами... І ми не бачимо цього на даний момент", - сказав Кірбі.

Він також додав, що після удару Ізраїлю в неділю, "я не можу говорити про зміни у політиці" та підкреслив, що "це просто сталося".

Кірбі повідомив, що Ізраїль планує провести належне розслідування, з якого можна буде робити відповідні висновки.

Додамо, що аналогічну позицію озвучили у Міністерстві оборони США.

"Ми все ще вважаємо, що події у Рафаху, і те, що роблять (ізраїльські військові. - ред.), має обмежений характер", - сказала у вівторок заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Удар армії Ізраїлю по табору в Рафаху

Ізраїльська армія проводить обмежений наступ на місто Рафах на півдні Сектору Газа, де залишаються останні терористи й підрозділи угруповання ХАМАС, як напали на країну в жовтні 2023 року.

Ізраїльтяни продовжують наступальну операцію, попри заборону Міжнародного кримінального суду, що покликана зберегти життя цивільним людям.

В неділю, 26 травня терористи ХАМАС вперше за кілька місяців запустили вісім ракет з Рафаху по центральній частині Ізраїлю. ЦАХАЛ вдарила у відповідь та ліквідувала двох командирів терористичного угруповання. Однак бомби впали неподалік наметового містечка біженців, виникла пожежа, в якій загинули понад 40 палестинців.

Про те, як під удар Ізраїлю по Рафаху потрапив табір біженців та чим це загрожує - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль