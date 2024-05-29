В США отреагировали на удар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе

"В результате этого удара в воскресенье я не вижу никаких изменений в политике", - заявил журналистам спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США будут следить за расследованием инцидента и ожидают, что Израиль сделает выводы из этого авиаудара. Впрочем, по его словам, бомбардировка, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "трагической ошибкой", была недостаточной для широкомасштабной военной операции, о последствиях которой США предупреждали Израиль.

"Мы не поддерживаем и не будем поддерживать крупную наземную операцию в Рафахе, и мы снова были очень последовательными в этом вопросе. И президент сказал, что если это произойдет, то это может заставить его принять другие решения по поддержке. Мы не видели, чтобы это произошло", - отметил Кирби.

Он добавил, что США не видят, чтобы израильтяне массово проникали на территорию Рафаха.

"Мы не видели, чтобы они входили туда большими подразделениями, большим количеством войск в колоннах и соединениях в каком-то скоординированном маневре против многочисленных целей на земле", - сказал координатор Совета нацбезопасности.

Добавим, что аналогичную позицию озвучили в Министерстве обороны США.

"Мы все еще считаем, что события в Рафахе, и то, что делают (израильские военные. - ред.), имеет ограниченный характер", - сказала во вторник заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.