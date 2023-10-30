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США відреагували на погром в Махачкалі: закликали захистити єврейську громаду

Понеділок 30 жовтня 2023 08:01
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США відреагували на погром в Махачкалі: закликали захистити єврейську громаду Фото: спецпосланниця США з боротьби проти антисемітизму Дебора Ліпштадт (state.gov)
Автор: Антон Малиновський

В США засудили жорстокий погром в аеропорту Махачкали та закликали захистити громаду євреїв в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію спецпосланниці США з боротьби проти антисемітизму, дослідниці Голокосту Дебори Ліпштадт.

"Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку", - написала вона.

Погром в Махачкалі

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Пізніше стало відомо, що через погром постраждало понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю буде все важче створювати для виборців іллюзію того, що РФ - релігійно толерантна країна.

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