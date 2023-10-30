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МЗС Ізраїлю відреагувало на події в Махачкалі: закликаємо владу РФ захистити євреїв

Понеділок 30 жовтня 2023 00:55
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МЗС Ізраїлю відреагувало на події в Махачкалі: закликаємо владу РФ захистити євреїв Фото: Ізраїль відреагував на скандал в Махачкалі і закликав владу РФ захистити євреїв (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Єрусалим закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції після того, як розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали і "шукає євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Міністерства закордонних справ в Єрусалимі йдеться, що Держава Ізраїль серйозно сприймає спроби завдати шкоди своїй громадянам і євреям будь-де.

"Ізраїль очікує, що російські правоохоронні органи захистять усіх ізраїльських громадян і євреїв, ким би вони не були, і вживуть рішучих заходів проти заворушників і проти підбурювання проти євреїв та ізраїльтян", - заявили у відомстві.

Ситуація в Махачкалі

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукають євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Детальніше про ситуацію в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

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