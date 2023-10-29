Це не поодинокий випадок. Зеленський відреагував на події в Махачкалі

Сьогоднішні події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Жахливі відео з Махачкали, Росія, де розлючений натовп увірвався в аеропорт, шукаючи громадян Ізраїлю, які прилетіли рейсом з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яка пропагується державним телебаченням, експертами та владою", - сказав президент.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Росії за останній рік зробив низку антисемітських висловлювань.Крім цього антисемітські образи використовував і російський диктатор Володимир Путін.

"Для російських пропагандистських балакучих голів на офіційному телебаченні риторика ненависті є рутиною. Навіть остання ескалація на Близькому Сході викликала антисемітські заяви з боку російських ідеологів. Російський антисемітизм і ненависть до інших народів є системними й глибоко вкоріненими. Ненависть - це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті", - наголосив він.

Ситуація в Махачкалі

Нагадаємо, сьогодні ввечері розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали.

Натовп "шукає євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.Детальніше про ситуацію в матеріалі РБК-Україна.

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