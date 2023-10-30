США отреагировали на погром в Махачкале: призвали защитить еврейскую общину
В США осудили жестокий погром в аэропорту Махачкалы и призвали защитить общину евреев в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спецпосланницы США по борьбе с антисемитизмом, исследовательницу Холокоста Деборы Липштадт.
"Мы осуждаем жестокие протесты в России, которые, как сообщалось, угрожают израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти гарантировать их безопасность", - написала она.
Погром в Махачкале
Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.
МИД Израиля в Иерусалиме призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.
В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю будет все труднее создавать для избирателей иллюзию того, что РФ – религиозно толерантная страна.
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