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США відреагували на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню

Фото: Вашингтон засудив навчання Китаю довкола Тайваню (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Державний департамент США звинуватив Китай у "воєнних провокаціях" через проведення масштабних військових навчань у Південнокитайському морі навколо острову Тайвань після інавгурації президента Лай Чін-те.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Міністерства оборони Тайваню, протягом останніх двох днів 111 китайських літаків і десятки військово-морських кораблів оточили острів.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер зазначив, що США "глибоко стурбовані" цими подіями.

"Ми рішуче закликаємо Пекін діяти стримано. Використання нормального, рутинного і демократичного переходу як виправдання для військових провокацій загрожує ескалацією і підриває давні норми, які десятиліттями підтримували мир і стабільність через Тайванську протоку", - сказав він у суботній заяві.

Пекін висловив невдоволення новим урядом у Тайбеї, звинувативши Лая у прагненні до незалежності й дестабілізації регіону. Китайські навчання стали наймасштабнішими навколо Тайваню за останній рік.

Державна телекомпанія CCTV повідомила в суботу, що китайська армія "успішно завершила всі місії", спрямовані проти Тайваню.

"Ці навчання започаткували нову еру нормалізованих практик. НВАК (Національно-визвольна армія Китаю. - ред.) буде робити крок вперед кожного разу, коли тайванські сепаратисти здійснюватимуть провокаційні дії", - сказав в інтерв'ю CCTV доцент Національного університету оборони НВАК Чжан Чі.

Китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" з посиланням на військового представника повідомило, що завданням навчань було "слугувати суворим покаранням за сепаратистські дії сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Водночас Пентагон "залишається впевненим у нинішньому розташуванні американських сил та операціях в Індо-Тихоокеанському регіоні" та "висловив своє занепокоєння" з приводу китайських навчань.

Навчання Китаю біля Тайваню

З 23 по 25 травня Китай провів дводенні навчання "Спільний меч - 2024A" у Тайванській протоці. Під час маневрів китайські військові імітували атаки з бомбардувальниками та вправлялися у посадці на кораблі.

Пекін розпочав навчання за три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Чін-те, якого Китай називає "сепаратистом".

У відповідь Тайвань, підняв у повітря літаки та перевів війська у підвищену бойову готовність.

Детальніше про навчання Китаю і навіщо він оточив Тайвань з моря, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Тайвань