США відреагували на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню

За даними Міністерства оборони Тайваню, протягом останніх двох днів 111 китайських літаків і десятки військово-морських кораблів оточили острів.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер зазначив, що США "глибоко стурбовані" цими подіями.

"Ми рішуче закликаємо Пекін діяти стримано. Використання нормального, рутинного і демократичного переходу як виправдання для військових провокацій загрожує ескалацією і підриває давні норми, які десятиліттями підтримували мир і стабільність через Тайванську протоку", - сказав він у суботній заяві.

Пекін висловив невдоволення новим урядом у Тайбеї, звинувативши Лая у прагненні до незалежності й дестабілізації регіону. Китайські навчання стали наймасштабнішими навколо Тайваню за останній рік.

Державна телекомпанія CCTV повідомила в суботу, що китайська армія "успішно завершила всі місії", спрямовані проти Тайваню.

"Ці навчання започаткували нову еру нормалізованих практик. НВАК (Національно-визвольна армія Китаю. - ред.) буде робити крок вперед кожного разу, коли тайванські сепаратисти здійснюватимуть провокаційні дії", - сказав в інтерв'ю CCTV доцент Національного університету оборони НВАК Чжан Чі.

Китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" з посиланням на військового представника повідомило, що завданням навчань було "слугувати суворим покаранням за сепаратистські дії сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Водночас Пентагон "залишається впевненим у нинішньому розташуванні американських сил та операціях в Індо-Тихоокеанському регіоні" та "висловив своє занепокоєння" з приводу китайських навчань.