Китай завершив військові навчання біля Тайваню з імітаціями атаки

Китай оголосив про завершення дводенних військових навчань навколо Тайваню. Під час них військові Народно-визвольної армії КНР імітували атаки з бомбардувальниками та вправлявся в посадці на кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пекін зазначає, що військові навчання біля острова Тайвань тривали запланований період часу.

Про їх завершення було заявлено на військовому телеканалі китайського державного телебачення пізно в п'ятницю. В офіційній газеті People's Liberation Army Daily розповіли, що навчання тривали два дні - з четверга по п'ятницю, як було оголошено раніше.

Між тим в міністерстві оборони Тайваню в суботу заявили про збільшення залучених китайських військових літаків і кораблів.

Навчання Китаю

КНР розпочало навчання "Спільний меч - 2024A" через три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Чін-те, якого Пекін називає "сепаратистом". Він є прихильником незалежності Тайваню й зближення зі США.

В Китаї заявили, що військові навчання стали "покаранням" за промову Лая на інавгурації в понеділок. В ній політик сказав, що обидві сторони Тайванської протоки "не підпорядковуються одна одній" - це було сприйнято Пекіном як декларація про дві окремі держави.

Додамо, тайванські урядовці засудили навчання КНР та заявили, що не піддадуться тиску з боку Пекіна.

У навчанні були задіяні понад 60 літаків

Сьогодні, 25 травня, в Міноборони Тайваню розповіли про те, що вчора 46 китайських військових літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше служила неофіційним "бар'єром" між двома сторонами.

Загалом, стверджує Тайбей, було виявлено 62 китайських літаки та 27 кораблів ВМС на цих навчаннях.

Також в тайваньському міністерстві стверджують, що сучасні винищувачі Су-30 і ядерні бомбардувальники H-6 пролетіли над протокою, а також над каналом Баші, який відокремлює Тайвань від Філіппін.

Також повідомлялося, що 23 травня у відповідь на навчання Китаю Тайвань, підійняв в повітря літаки, та перевів війська у підвищену бойову готовність.

Детальніше про навчання Китаю і навіщо він оточив Тайвань з моря, - читайте в матеріалі РБК-Україна.