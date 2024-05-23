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Тайвань переводить війська у підвищену бойову готовність. Усе через навчання Китаю

Четвер 23 травня 2024 19:25
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Тайвань переводить війська у підвищену бойову готовність. Усе через навчання Китаю Фото: Тайвань переводить війська у підвищену бойову готовність (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Тайвань, у відповідь на навчання Китаю, підійняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

За словами китайський військових, дводенні навчання навколо Тайваню є покаранням для "сепаратистських сил, які прагнуть незалежності".

Як відзначило Міністерство оборони Тайваню, провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир, а також стабільність. Відомство також додало, що острівна держава не шукатиме конфліктів, але й не ухилятиметься від них.

"Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності через Тайванську протоку, але й демонструє його гегемоністську сутність", - додали в Міноборони.

Під час своєї інавгураційної промови президент Тайваню Лай Чінте заявив, що його країна бажає діалогу з Китаєм, аби зберегти нинішній статус й не втягнути союзників у війну.

Ба більше, дії Китаю також засудила опозиційна Націоналістична партія, яку вважають прокитайською.

Ситуація довкола Китаю та Тайваню

Пекін вважає Тайвань "сепаратисткою провінцією" й бажає повернути його до свого складу, стверджуючи про так зване "неминуче возз'єднання". Острівна держава, своєю чергою, заявляє про незалежність.

Як відзначала директор національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) Евріл Хейнс, Китай готується до силового захоплення Тайваню, втім бажає все ж уникнути цього.

Тим часом китайські військові розпочали дводенні "каральні" навчання навколо острівної держави.

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