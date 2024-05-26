США отреагировали на масштабные военные учения Китая вблизи Тайваня

По данным Министерства обороны Тайваня, в течение последних двух дней 111 китайских самолетов и десятки военно-морских кораблей окружили остров.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что США "глубоко обеспокоены" этими событиями.

"Мы решительно призываем Пекин действовать сдержанно. Использование нормального, рутинного и демократического перехода в качестве оправдания для военных провокаций угрожает эскалацией и подрывает давние нормы, которые десятилетиями поддерживали мир и стабильность через Тайваньский пролив", - сказал он в субботнем заявлении.

Пекин выразил недовольство новым правительством в Тайбэе, обвинив Лая в стремлении к независимости и дестабилизации региона. Китайские учения стали самыми масштабными вокруг Тайваня за последний год.

Государственная телекомпания CCTV сообщила в субботу, что китайская армия "успешно завершила все миссии", направленные против Тайваня.

Эти учения положили начало "новой эре нормализованных практик. НОАК (Национально-освободительная армия Китая. - ред.) будет делать шаг вперёд каждый раз, когда тайваньские сепаратисты будут совершать провокационные действия", - сказал в интервью CCTV доцент Национального университета обороны НОАК Чжан Чи.

Китайское информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на военного представителя сообщило, что заданием учений было "служить суровым наказанием за сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня".

В то же время, Пентагон "остается уверенным в нынешнем расположении американских сил и операциях в Индо-Тихоокеанском регионе" и "выразил свою обеспокоенность" по поводу китайских учений.