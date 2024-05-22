Китай назвав "ганебним зрадником" новообраного президента Тайваню

Міністр закордонних справ Китаю Ван І назвав новопризначеного президента Тайваню Лай Чінте "ганебним" лише через день після його вступу на посаду. Між країнами знову загострилася напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва у Казахстані, Ван заявив, що Тайвань є "ядром ключових питань" для Китаю, а діяльність, спрямована на здобуття незалежності, є найбільш руйнівним фактором для миру в Тайванській протоці.

"Потворні дії Лай Чінте та інших, хто зраджує націю і своїх предків, є ганебними. Ніщо не може зупинити Китай від досягнення возз'єднання і повернення Тайваню на батьківщину. Всі сепаратисти незалежності Тайваню будуть прибиті до ганебного стовпа в історії", - сказав Ван І.

У Міністерстві закордонних справ Тайваню зазначили, що примусові заходи Китаю не вплинуть на політику Тайбея.

"Політичний примус і дипломатичне придушення з боку авторитарного китайського уряду, ніколи не змінять непохитних демократичних переконань Тайваню", - йдеться у заяві.

Лай, як і його попередник Цай Інвень, підкреслює, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, відкидаючи претензії Пекіна на суверенітет.

У вівторок Китай також зробив зауваження Сполученим Штатам за те, що вони надіслали свої привітання зі вступом Лая на посаду президента Тайваню. Попри рішучий китайський опір, Пекін також розкритикував південнокорейських і японських законодавців за візит до Тайваню.

У своїй інавгураційній промові в понеділок, 20 травня, Чінте попросив Китай припинити військові та політичні погрози, заявивши, що мир є єдиним вибором та що Пекін повинен поважати вибір тайванського народу.

Лай отримав гучні оплески після того, як повторив, що "Китайська Республіка" - це офіційна назва Тайваню, - і Китайська Народна Республіка "не підпорядковуються одна одній", і Лай також повторив цю фразу.

Пекін вважає, що таке формулювання рівнозначне тому, що Китай і Тайвань є різними країнами, а це є "червоною лінією" для китайської влади. На думку Китаю, будь-який крок Тайваню до проголошення формальної незалежності, буде підставою для нападу на острів.

Уряд в Тайбеї заявляє, що Тайвань вже є незалежною країною, Китайською Республікою. Республіканський уряд втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна, які створили Китайську Народну Республіку.