ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США відправляють переговорників до Брюсселя для перемовин щодо миру в Україні

15:02 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
США відправляють переговорників до Брюсселя для перемовин щодо миру в Україні Фото: Паула Пінью, речниця Європейської комісії (ec.europa.eu)
Додати як бажане джерело в Google

Єврокомісія у середу, 4 листопада, проведе в Брюсселі зустріч щодо України за участю представників США, української сторони та її європейських союзників. До обговорення також долучаться представники НАТО і Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про майбутні переговори повідомила речниця Європейської комісії Паула Пінью. За її словами, зустріч відбудеться у середу, 4 листопада, і стане продовженням попередніх консультацій, які пройшли в Маямі.

До обговорення запрошені представники України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Великої Британії. Також у зустрічі візьмуть участь представники НАТО і Світового банку.

"Отже, завтра Європейська комісія проведе зустріч із представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, і ця зустріч стане продовженням попередніх переговорів, що відбулися в Маямі", - заявила Пінью журналістам у Брюсселі.

Нагадуємо, зустріч у Брюсселі відбудеться напередодні запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф підтвердив, що переговори відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада за посередництва Вашингтона.

У Кремлі також підтвердили участь у переговорах і повідомили, що їхню делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єврокомісія Євросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Брюссель Мирні переговори
Новини
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Аналітика
Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті