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США отправляют переговорщиков в Брюссель для переговоров по миру в Украине

15:02 03.11.2026 Вт
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aimg Мария Науменко
США отправляют переговорщиков в Брюссель для переговоров по миру в Украине Фото: Паула Пинью, представитель Европейской комиссии (ec.europa.eu)
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Еврокомиссия в среду, 4 ноября, проведет в Брюсселе встречу по Украине с участием представителей США, украинской стороны и ее европейских союзников. К обсуждению также присоединятся представители НАТО и Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

О предстоящих переговорах сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью. По ее словам, встреча состоится в среду, 4 ноября, и станет продолжением предварительных консультаций, прошедших в Майами.

К обсуждению приглашены представители Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании. Также во встрече примут участие представители НАТО и Всемирного банка.

"Итак, завтра Европейская комиссия проведет встречу с представителями Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка, и эта встреча станет продолжением предварительных переговоров, состоявшихся в Майами", - заявила Пинью журналистам в Брюсселе.

Напомним, встреча в Брюсселе состоится накануне запланированных трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф подтвердил, что переговоры состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября при посредничестве Вашингтона.

В Кремле такжеподтвердили участие в переговорах и сообщили, что их делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

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