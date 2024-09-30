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Міністр оборони Ізраїлю анонсував початок "наступної фази" війни проти "Хезболли"

Ізраїль, Понеділок 30 вересня 2024 19:14
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Міністр оборони Ізраїлю анонсував початок "наступної фази" війни проти "Хезболли" Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування "Хезболла". Це додатково вказує на те, що ЦАХАЛ планує почати наземну операцію у Лівані.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Незабаром почнеться наступна фаза війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок", - заявив Галлант.

За його словами, ізраїльські військові планують "змістити центр тяжіння на північ".

Загострення конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою"

Нагадаємо, 28 вересня, ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

Вчора бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.

За інформацією The Wall Street Journal, Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня.

Водночас США закликають Ізраїль утриматися від початку військової операції в Лівані та наполягають на пошуку мирного вирішення конфлікту.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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