Міністр оборони Ізраїлю анонсував початок "наступної фази" війни проти "Хезболли"

Незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування "Хезболла". Це додатково вказує на те, що ЦАХАЛ планує почати наземну операцію у Лівані.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Незабаром почнеться наступна фаза війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок", - заявив Галлант.

За його словами, ізраїльські військові планують "змістити центр тяжіння на північ".