США не рекомендують Ізраїлю починати наземну операцію у Лівані, - WP

Офіційні особи США вважають, що "здійснені Ізраїлем операції призвели до розгрому "Хезболли". І не рекомендують здійснювати наземну військову операцію у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Джерела видання зазначили, що "посадовці США, як і раніше, рекомендують Ізраїлю не починати наземне вторгнення в Ліван", оскільки це лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу".

Видання зазначило, що високопоставлені посадовці адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару Ізраїлю.

Водночас відомо, що війська США в регіоні готуються до можливої ​​відповіді Ірану на вбивство Насралли.

WP зазначило, що один зі співробітників адміністрації високого рангу сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю.