США відновлюють роботу посольства в Ізраїлі

"Через припинення вогню між Ізраїлем та Іраном Командування внутрішнього фронту зняло всі обмеження, і посольство США працюватиме у звичайному режимі у середу, 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наказ про самоізоляцію для державних службовців США та членів їхніх сімей скасовано.

Американським службовцям та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви до подальшого повідомлення. Транзит між цими трьома районами, зокрема до та з аеропорту Бен-Гуріон, дозволено.