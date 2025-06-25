США відновлюють роботу посольства в Ізраїлі

Посольство США в Ізраїлі відновлює роботу в середу, 25 червня. Самоізоляція дипломатів скасована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.
"Через припинення вогню між Ізраїлем та Іраном Командування внутрішнього фронту зняло всі обмеження, і посольство США працюватиме у звичайному режимі у середу, 25 червня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наказ про самоізоляцію для державних службовців США та членів їхніх сімей скасовано.
Американським службовцям та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви до подальшого повідомлення. Транзит між цими трьома районами, зокрема до та з аеропорту Бен-Гуріон, дозволено.
Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль завдав ударів по ключових ядерних і військових об'єктах Ірану, а також ліквідував частину іранського військового командування.
Вже 18 червня США тимчасово закрили посольство в Єрусалимі та консульство в Тель-Авіві.
Згодом сторони обмінювалися повітряними ударами, але загострення конфлікту сталося 22 червня, коли США вдарили по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
У Пентагоні заявили, що ці удари практично знищили ядерну програму Ірану. Проте розвідка США вважає інакше.
В ніч на 25 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран досягли домовленості про повне припинення вогню.
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