США відновили передачу Україні окремих видів зброї, - АР

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання окремих видів озброєння в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
Двоє американських посадовців на умовах анонімності зазначили, що Україна наразі знову отримує 155-мм боєприпаси і високоточні реактивні снаряди типу GMLRS.
Точна дата відновлення руху озброєння не уточнюється. Офіційно ця інформація не була підтверджена.
Троє обізнаних із ситуацією осіб повідомили AP, що президент Дональд Трамп у приватних розмовах висловлював невдоволення тим, що в Пентагоні публічно оголосили про призупинення постачань без попереднього погодження з Білим домом.
Водночас, у Міноборони США заперечили, що міністр оборони Піт Гегсет діяв без консультацій із президентом.
В агентстві нагадали, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, США надали Україні військову допомогу та озброєння на суму понад 67 млрд доларів.
За інформацією низки західних ЗМІ, минулого тижня Україна перестала отримувати від США низку озброєнь, зокрема ракети для систем ППО і високоточні боєприпаси.
У Білому домі зазначили, що рішення було ухвалене для перевірки запасів зброї на американських складах і стосувалося не лише України, а й інших країн світу.
Після телефонної розмови з президентом Зеленським 3 липня, а також низки масованих обстрілів, Трамп анонсував збільшення військової допомоги Україні.
Президент зазначив, що Володимир Путін відповідальний за численні вбивства людей.
Глава Білого дому також не виключив передачі Україні ще однієї одиниці ЗРК Patriot.
Крім того, Трамп заявив, що не думав над тим, хто вирішив припинити передачу зброї Україні.
За даними ЗМІ, рішення призупинити поставки зброї Україні ухвалив Піт Гегсет. Причому він начебто не поінформував про це ані Трампа, ані Конгрес.
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