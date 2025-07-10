США возобновили передачу Украине отдельных видов оружия, - АР

Двое американских чиновников на условиях анонимности отметили, что Украина сейчас снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.

Точная дата возобновления движения вооружения не уточняется. Официально эта информация не была подтверждена.

Трое знакомых с ситуацией лиц сообщили AP, что президент Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство тем, что в Пентагоне публично объявили о приостановке поставок без предварительного согласования с Белым домом.

В то же время, в Минобороны США отрицают, что министр обороны Пит Гегсет действовал без консультаций с президентом.

В агентстве напомнили, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, США предоставили Украине военную помощь и вооружение на сумму более 67 млрд долларов.