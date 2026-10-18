США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

Що відомо про рішення США щодо України

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала про можливість зупинки обміну розвідданими, якщо Україна не припинить удари по нафтопереробних заводах у Росії.

Трохи пізніше чиновники США пояснили відсутність попередження про пуски російської балістики по Києву 12 жовтня "поганою погодою".

Американські ЗМІ писали, що наразі глава Білого дому "розлючений" і може зупинити обмін розвідданими з Україною у будь-який момент.

Також повідомлялося, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відмовляє Трампа від цього рішення.

На тлі останніх подій у Європейській комісії заявили, що не бачать ознак припинення обміну розвідданими США з Україною.

Сам Трамп запевняв, що "допомагає" Україні і, мовляв, не зупиняв обмін розвідданими.