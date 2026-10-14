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США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ РФ

09:53 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по російських НПЗ. Це відбувається на тлі нового загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NPR.

За словами Зеленського, Вашингтон дав зрозуміти, що може переглянути співпрацю у сфері розвідки, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. Водночас президент наголосив, що Київ завдає ударів по енергетичних і логістичних об'єктах Росії, щоб послабити її можливості вести війну.

Україна прагне завершення бойових дій, однак не збирається відмовлятися від таких атак, доки Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі. Зеленський також заявив, що російський диктатор Володимир Путін не реагує на дипломатичні зусилля так, як очікують партнери України.

"Він розуміє лише силу", - підкреслив Зеленський.

Що відповіли у США

Білий дім не став прямо коментувати NPR, чи справді адміністрація Трампа погрожувала знову припинити обмін розвідданими з Україною. Натомість журналістам запропонували ознайомитися з нещодавніми словами американського президента.

Трамп заявив, що США продовжують допомагати Україні та ділитися розвідданими, а також працюють із Києвом і Москвою над завершенням війни.

Минулого року Вашингтон уже призупиняв обмін розвідданими з Україною на тлі загострення відносин між Трампом і Зеленським.

Як раніше повідомляло видання Axios із посиланням на українського чиновника, під час переговорів американська сторона погрожувала зупинити передачу Україні розвідданих, якщо Сили оборони не припинять удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму заявив, що, попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США продовжується.

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Україна Російська Федерація Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський
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