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США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

15:28 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Процесс обмена разведывательными данными между США и Украиной снова возобновился.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы государства, США возобновили обмен разведывательными данными после того, как он был заблокирован на "определенный период времени".

В то же время Зеленский не раскрыл дополнительные подробности.

Он лишь добавил, что уже на следующей неделе может пройти новая встреча с командой президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Что известно о решении США по Украине

Недавно Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможности остановки обмена разведданными, если Украина не прекратит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Несколько позже чиновники США объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву 12 октября "плохой погодой".

Американские СМИ писали, что глава Белого дома "взбешен" и может остановить обмен разведданными с Украиной в любой момент.

Также сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф отговариевает Трампа от этого решения.

На фоне последних событий в Европейской комиссии заявили, что не видят признаков прекращения обмена разведданными США с Украиной.

Сам Трамп уверял, что "помогает" Украине и, мол, не останавливал обмен разведданными.

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