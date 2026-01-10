США відмовилися від 66 міжнародних організацій: Рубіо розкрив причини

Марко Рубіо заявив, що вихід із 66 міжнародних організацій є вимушеним кроком, спрямованим на захист національних інтересів і фінансової відповідальності.

За його словами, Сполучені Штати відіграли ключову роль у створенні сучасної міжнародної системи, але з часом вона перетворилася на "громіздку та неефективну мережу установ".

"Сотні міжнародних організацій мають дублюючі повноваження, слабке управління та мінімальні результати", - наголосив Рубіо.

Він підкреслив, що навіть ті структури, які колись приносили користь, сьогодні стали бюрократичними апаратами або політизованими платформами, які суперечать інтересам США.

"Епоха пустих чеків міжнародним бюрократіям завершилася", - заявив держсекретар.

За результатами аналізу адміністрації Дональда Трампа, ці 66 організацій були визнані "неефективними, непотрібними і шкідливими". Рубіо наголосив, що подальша участь США в таких структурах означала б зраду національного обов’язку.

Водночас він запевнив, що США не ізолюються від світу, а лише відмовляються від застарілої моделі глобального управління, у якій американські платники податків змушені фінансувати неефективні міжнародні механізми.

"Ми готові очолити процес реформ і підтримувати лише ті інституції, які дають реальні результати", - додав Рубіо.