США відмовилися від 66 міжнародних організацій: Рубіо розкрив причини

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

США вирішили вийти з 66 міжнародних структур. За словами Вашингтона більшість із них стали бюрократичними та перестали відповідати інтересам Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного секретаря США Марко Рубіо.

Марко Рубіо заявив, що вихід із 66 міжнародних організацій є вимушеним кроком, спрямованим на захист національних інтересів і фінансової відповідальності.

За його словами, Сполучені Штати відіграли ключову роль у створенні сучасної міжнародної системи, але з часом вона перетворилася на "громіздку та неефективну мережу установ".

"Сотні міжнародних організацій мають дублюючі повноваження, слабке управління та мінімальні результати", - наголосив Рубіо.

Він підкреслив, що навіть ті структури, які колись приносили користь, сьогодні стали бюрократичними апаратами або політизованими платформами, які суперечать інтересам США.

"Епоха пустих чеків міжнародним бюрократіям завершилася", - заявив держсекретар.

За результатами аналізу адміністрації Дональда Трампа, ці 66 організацій були визнані "неефективними, непотрібними і шкідливими". Рубіо наголосив, що подальша участь США в таких структурах означала б зраду національного обов’язку.

Водночас він запевнив, що США не ізолюються від світу, а лише відмовляються від застарілої моделі глобального управління, у якій американські платники податків змушені фінансувати неефективні міжнародні механізми.

"Ми готові очолити процес реформ і підтримувати лише ті інституції, які дають реальні результати", - додав Рубіо.

Нагадаємо, цього тижня президент Дональд Трамп підписав меморандум про вихід США з 66 міжнародних організацій. Документ передбачає припинення фінансування та участі країни у 31 структурі ООН та 35 поза її межами.

Серед органів Організації Об’єднаних Націй, які залишають США, - Департамент з економічних і соціальних справ та Фонд миробудування.

Також США повторно виходять з організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Також Америка виходить з низки європейських та міжнародних інституцій, зокрема Європейського центру з протидії гібридним загрозам, Венеційської комісії, Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики та Комісії з екологічного співробітництва.

