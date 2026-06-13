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США відмовилися продати ракети Tomahawk Німеччині через страх перед РФ, - Politico

11:55 13.06.2026 Сб
2 хв
Чому Вашингтон раптом відмовив Європі у ракетах, які сам пропонував?
aimg Олена Чупровська
Фото: США відмовили Берліну в продажу ракет Tomahawk (navy mil)

Пентагон заблокував продаж далекобійних ракет "Томагавк" Берліну. Це рішення може означати кінець системи безпеки, яка діяла в Європі майже 80 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Що передувало рішенню

Відмова продати ракети Німеччині стала не першим кроком США у цьому напрямку. Раніше Вашингтон уже:

  • вивів 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини;
  • призупинив розгортання американського батальйону з ракетами "Томагавк";
  • скоротив запланований внесок бомбардувальниками, винищувачами, есмінцями та підводними човнами для НАТО.

Пентагон пояснює ці кроки бажанням відновити баланс внесків Європи та США в оборону континенту.

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Чому це насторожує

Рішення щодо "Томагавків" вказує на глибшу проблему. Вашингтон не просто скорочує власну військову присутність у Європі - він не дає союзникам можливості самим отримати високоточну зброю, побоюючись реакції з боку Росії.

Фактично США намагаються відокремити власну безпеку від безпеки Європи.

У 2019 році перша адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з цього договору через порушення Росією його умов. Після цього країни НАТО почали обговорювати розгортання власних далекобійних ракет.

"Томагавки" мали стати тимчасовим рішенням, поки європейські країни розроблять власні системи. Тепер ця прогалина знову відкрита.

Кілька тижнів адміністрація Трампа скаржилась, що НАТО недостатньо підтримало війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Європейські країни вже збільшують витрати на оборону та створюють власні засоби далекого удару, деякі з яких мають подвійний звичайний та ядерний потенціал. Це будуть суверенні системи, і США не матимуть права голосу щодо їх використання.

Роз'єднання не означає, що Європа залишиться беззахисною. Але безпека Європи та США більше не розглядатиметься як єдине ціле, пише видання.

Тим часом довіра європейців до США різко впала. Як повідомляло РБК-Україна, рівень довіри жителів європейських країн до Вашингтона опустився до критичної позначки.

Нагадаємо, що паралельно з цим триває обговорення військової допомоги Україні. Як повідомляло РБК-Україна, комітет Сенату США схвалив новий пакет допомоги.

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